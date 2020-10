Pai e filho escapam a violenta explosão em Guimarães

Um incêndio, seguido de uma violenta explosão, destruiu por completo o armazém da empresa de produtos de polimento Polibarco, este sábado de manhã, em Ponte, Guimarães. Na fábrica estavam a trabalhar pai e filho que escaparam ilesos.A explosão foi sentida a cerca de três quilómetros do local. Quando os bombeiros das Taipas chegaram à rua da Indústria, encontraram a estrutura da empresa - portão, janelas e telhado - já totalmente colapsada.Apesar do rasto de destruição, não houve feridos a registar. As empresas vizinhas da Polibarco ficaram com as paredes danificadas. No local esteve ainda a GNR, que criou um perímetro de segurança.O alerta foi dado às 12h00. O fogo foi combatido por 28 elementos dos bombeiros das Taipas.