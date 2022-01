Pai, com cerca de 60 anos, e filho, com cerca de 20 anos, feridos com gravidade em colisão entre carro e camião no IP3, no sentido Viseu-Coimbra, em Penacova.Com a violência do embate ambas as viaturas se despistaram para uma estrada de terra batida paralela ao IP3.Ambas as vítimas, que seguiam no carro, foram transportadas para o Hospital de Coimbra.Os bombeiros estiveram no local.