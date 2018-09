Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pai e filho juntam-se para burlar idosos em Viseu

Dupla foi denunciada numa superfície comercial e acabou detida pela psp.

11:21

Dois homens, de 32 e 54 anos, pai e filho, foram detidos pela PSP de Viseu por suspeitas de burlarem idosos na venda de produtos que garantiam ser de grande qualidade, mas, afinal, eram de baixo valor.



A dupla de burlões, natural do Alentejo, é suspeita de ter feito várias vítimas nas regiões Norte e Centro do País.



Em Viseu, pai e filho foram apanhados em flagrante quando tentavam burlar idosos nas imediações de uma grande superfície comercial da cidade. Foi um funcionário do estabelecimento comercial que alertou a PSP.



Os dois homens abordavam as vítimas sem saírem da viatura. Faziam-se passar por conhecidos de pessoas amigas ou de família. Começavam com uma conversa amigável e simpática e, depois de garantida a confiança, diziam ao que iam. Anunciavam que tinham produtos "de alta qualidade", que podiam vender "com grande desconto, a preço de amigo".



A título de exemplo, anunciavam ter lençóis para a cama topo de gama que vendiam por metade do preço, no caso, a 100 euros à unidade. Mais tarde as vítimas abrem a caixa com o artigo e constatam que o mesmo é de fraca qualidade.



Com este truque terão burlado pelo menos cinco pessoas só em Viseu.



A PSP suspeita da existência de muitas outras vítimas que não terão apresentado queixa por vergonha ou medo. A PSP alerta para que eventuais vítimas desta burla formalizem queixa.



Pai e filho foram detidos e depois notificados para comparecerem no Tribunal de Viseu para interrogatório judicial.