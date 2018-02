Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pai e filho morrem em choque brutal em Andorra

Moto em que seguiam despistou-se e embateu numa árvore.

Por Alexandre Salgueiro | 25.02.18

Os corpos de dois emigrantes portugueses, pai e filho, que morreram em Andorra na última quarta-feira, na sequência de um acidente de moto, chegaram este sábado à noite a Portugal e vão ser este domingo sepultados, às 16h30, em Cebolais de Baixo, Castelo Branco.



Luís Gonçalves, de 45 anos, circulava de moto acompanhado pelo filho, Cláudio Miguel, de 16 anos, na principal avenida de Santa Coloma, quando ao efetuar uma manobra de ultrapassagem tocou no veículo que ultrapassava e perdeu o controlo, despistando-se e chocando com uma árvore.



Cláudio Miguel morreu ainda no local. O pai foi transportado para o hospital local em estado grave, onde acabou por morrer na madrugada de quinta-feira após ser submetido a várias intervenções cirúrgicas.



Segundo vários jornais de Andorra, a morte dos dois emigrantes deixou a comunidade portuguesa consternada, até porque, apesar da tenra idade, Cláudio era um futebolista conhecido, que para além de ter representado vários clubes integrou as Olimpíadas Especiais de Andorra.



Nos últimos dias, amigos e familiares depositaram no local do acidente dezenas de flores, velas e mensagens em homenagem aos dois portugueses.



Em Cebolais de Baixo, de onde Luís Gonçalves era natural e onde se juntou também a família da mulher, oriunda de Trás-os-Montes, à espera da chegada dos corpos, "toda a população está desolada e em choque, porque esta era uma família com muitas ligações à terra", disse um familiar.