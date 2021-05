Os dois homens - pai e filho, de 42 e 19 anos - detidos pela Polícia Judiciária dos Açores por matarem com disparo de caçadeira o pedreiro Fernando Medeiros, de 53 anos, e ferirem um filho da vítima, de 18, vão aguardar julgamento na cadeia.





A decisão foi tomada por um juiz do Tribunal da Ribeira Grande, que os interrogou após o crime, cometido na quarta-feira. O magistrado deixou em aberto a hipótese de o mais novo ir para casa, com pulseira, caso a residência indicada para a medida de coação tenha as condições necessárias.