Pai e filho que sequestraram jovem durante nove horas libertados pelo tribunal de Guimarães

O Tribunal de Guimarães libertou na quinta-feira o homem de 51 anos e o filho, com 19, que em setembro, emboscaram, ameaçaram, agrediram e roubaram um negociante de carros, de Vila Verde, Braga.



A vítima, de 21 anos, foi metida à força num carro e esteve sequestrada durante nove horas, enquanto era ameaçada e agredida. Os dois principais suspeitos, pai e filho, foram detidos pela PJ de Braga.



O homem mais velho é Paulo Ribeiro, o comerciante de carros de Guimarães que foi julgado no caso da morte de Fernando Ferreira, conhecido como "Conde". Paulo Ribeiro foi acusado de ter ajudado Tony do Penha a ocultar o carro do eletricista Fernando Ferreira. Acabou absolvido em julgamento.



Paulo Ribeiro foi agora detido pela PJ de Braga e está indiciado pelos crimes de roubo agravado, sequestro, coação e detenção de arma proibida. A situação ocorreu cerca da 1h00, quando um homem de 21 anos de idade, comerciante de automóveis, foi instado por conhecidos a comparecer junto a um estabelecimento comercial, sito em Guimarães. Nesta cidade, foi abordado por cinco indivíduos, que imediatamente o agrediram e introduziram à força numa viatura, privando-o de liberdade.



Sujeita a agressões, a vítima foi sucessivamente ameaçada com armas de fogo, tendo sido transportada até Vila Verde, local onde, na sua residência, lhe foram subtraídos diversos bens, como automóveis, um motociclo e dinheiro. Sob ameaça, foi ainda coagida a entregar uma considerável quantia monetária nos dias seguintes, o que não se veio a concretizar.



Após ter sido sequestrada e alvo de roubo, a vítima foi libertada em Braga, cerca das 10h00. Pai e filho estão proibidos de contactar com a vítima e têm que se apresentar no posto da GNR três vezes por semana.