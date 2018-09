Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pai e filho salvos após naufrágio em Vila Nova de Gaia

Onda virou a embarcação e atirou pescadores para a água.

Por Paulo Jorge Duarte | 09:51

Pai e filho foram resgatados e sobreviveram após o naufrágio de uma embarcação de pesca, na entrada da barra da praia da Aguda, em Vila Nova de Gaia.



Uma onda virou o barco e os dois pescadores, de 37 e 59 anos, caíram à água e ficaram em dificuldades.



O alerta foi dado pelas 12h00. A vítima mais velha foi resgatada pela ação imediata de uma moto de água dos bombeiros da Aguda.



O filho foi salvo por uma outra embarcação de pesca que também regressava à barra. "Vivemos momentos de grande aflição quando caímos à água. Enquanto as botas não saíram dos pés, pensei o pior, mas felizmente tínhamos os coletes salva-vidas", disse ao CM Bruno Campota, o filho.



"Agarrei o meu pai e fomos nadando com calma até que nos vieram resgatar. Já é a segunda vez que passo por isto com o meu pai", acrescentou esta sexta-feira o homem, visivelmente emocionado.



"Estávamos a entrar na barra quando uma onda virou o barco. Perdemos dois motores e todos os apetrechos de pesca, é um prejuízo enorme", lamentou Carlos Campota, o pai.



A mulher de Carlos, e mãe de Bruno, aguardava, no areal, o regresso da família e assistiu a tudo. Ficou em pânico e teve de ser levada, pelos bombeiros da Aguda, ao hospital.



"Estava na praia, a passear, quando vi o barco a virar. Foi uma aflição, toda a gente a gritar sem poder fazer nada, felizmente a moto de água dos bombeiros da Aguda foi rápida", contou Joaquim Faustino, testemunha.



A Polícia Marítima foi chamada e tomou conta da ocorrência.