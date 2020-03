Pai e filho torturados durante assalto em Santa Maria da Feira

Tive medo de morrer quando eles encostaram a pistola à minha cabeça, a faca ao pescoço e uma tesoura de podar aos dedos da mão", contou aoo homem de 54 anos que foi sequestrado juntamente com o pai, de 81, esta segunda-feira de madrugada, na moradia onde vivem, em Gião, Santa Maria da Feira.Os quatro ladrões, encapuzados e armados, fugiram com 860 € em dinheiro e dois cartões multibanco - que foram já utilizados para levantamentos em Avintes, Gaia. A GNR está a investigar.Quando o gang entrou na casa, as duas vítimas estavam a dormir. Os ladrões acenderam as luzes do quarto do homem mais novo e acordaram-no aos gritos, a perguntar pelo dinheiro.A vítima entregou-lhes 60 € e acabou por dar também os cartões bancários, após ameaças violentas. O idoso foi abordado de igual forma, mas amordaçado com um pano. Ficou ferido na boca e entregou 800 euros.Com o dinheiro nas mãos, o gang ainda roubou o Mercedes das vítimas - que alertaram a GNR de Canedo. Os ladrões estão a ser procurados.