Pai e filhos menores ameaçam polícias no Cartaxo

Crime aconteceu na noite de sábado. Homem estaria alcoolizado.

Por J.N.P. | 09:21

Um homem, de 42 anos, e dois filhos – um rapaz, de 17, e uma rapariga, de 19 anos – foram detidos pela PSP do Cartaxo após terem injuriado e tentado agredir dois agentes da esquadra local.



O caso ocorreu ao final da noite de sábado, quando a polícia foi chamada a um restaurante onde o pai, alcoolizado, provocava desacatos.



O homem reagiu mal à presença dos agentes e tentou agredir um dos polícias com um copo de vidro. Já no exterior do restaurante, os filhos dirigiram várias expressões ofensivas aos polícias, acabando detidos.



Dois dos clientes presentes no restaurante formalizaram queixa-crime contra o homem, que ainda recebeu assistência no Centro de Saúde do Cartaxo.



Os três vão ser presentes a tribunal durante o dia desta segunda-feira.