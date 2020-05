O pai e a madrasta de Valentina, suspeitos do crime de homicídio da menina de 9 anos, em Atouguia da Baleia, Peniche, já estão no Tribunal de Leiria onde vão conhecer as medidas de coação.Ao contrário do que aconteceu esta terça-feira, quando Sandro Fonseca e Márcia chegaram ao tribunal debaixo de muitos gritos de revolta da população que se juntava no exterior, a chegada dos dois suspeitos esta quarta-feira foi relativamente tranquila.Em atualização