Pai e madrasta de Valentina expulsos de casa devido a cenas de violência

Sandro e Márcia moraram vários anos no bairro do Lapadusso, Peniche. Foi aí que, em abril do ano passado, Valentina fugiu e foi encontrada pela GNR, a mais de três quilómetros, já no centro da localidade.

Na zona, todos conheciam a menina. Tinha apenas oito anos e, muitas vezes, ia ao pão sozinha. Levava o dinheiro contado, noutras alturas não chegava. O facto de ser uma criança fazia com que os moradores lhe dessem os alimentos ...

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 15.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento