Pai e quatro filhos matam e atiram homem a vala com pedra amarrada ao corpo

Um homem, entre os 35 e os 40 anos, foi morto à pancada e atirado a uma vala de água com uma pedra com mais de 20 quilos amarrada ao corpo, na Figueira a Foz. O cadáver foi encontrado a 27 de agosto e os autores do crime foram agora detidos pela Polícia Judiciária do Centro e deverão ser esta quinta-feira presentes ao juiz de Instrução Criminal no Tribunal de Coimbra.Os suspeitos são um pai e quatro filhos, residentes na zona da Figueira da Foz, tal como a vítima. Segundo oapurou, a vítima estaria ligada ao consumo de estupefacientes. O crime terá ocorrido devido a um desentendimento relacionado com essa prática ilícita.