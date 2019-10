Pai entrega tarado que perseguia filhas

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 13.10.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

A intervenção de um pai atento permitiu à PSP travar um predador que abordava as filhas no caminho de casa para a escola e lhes fazia propostas de cariz sexual. Foi apanhado em flagrante pelos agentes – literalmente com as ‘calças na mão’ –, mas libertado pelo Tribunal de Sintra, apesar de ser reincidente neste tipo de crimes e estar a cumprir uma pena suspensa.Segundo oapurou, há vários dias ... < br />