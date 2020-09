Pai esconde droga no quarto do bebé

Um jovem de 22 anos, que está a ser investigado por violência doméstica, foi detido pela GNR de Alcobaça por também ser suspeito de tráfico de droga. Os militares apreenderam haxixe que o suspeito guardava no quarto do filho, um bebé de oito meses.









A droga foi descoberta durante uma ação policial, que visou garantir a segurança da vítima de violência doméstica e permitiu ao suspeito retirar os bens pessoais da casa, onde tinha residido com a namorada e o filho.

Os militares da GNR estranharam o nervosismo e a inquietação do jovem e sentiram um forte odor a droga nos bens que este estava a recolher. Avançaram para uma busca à casa, que culminou na apreensão de 35 doses de haxixe. A droga estava guardada numa bolsa, dentro de um móvel do quarto do filho. O jovem foi detido e constituído arguido, sendo os factos remetidos ao Tribunal de Alcobaça, onde também decorre o inquérito relativo ao crime de violência doméstica de que ele é arguido.





O processo foi iniciado em agosto e o jovem é suspeito de agressões físicas e psicológicas à namorada, de 27 anos, com quem manteve um relacionamento de dois anos.