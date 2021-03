Um homem de 30 anos ficou gravemente ferido, na noite deste domingo, na sequência de uma discussão com o pai em Caíde de Rei, Lousada.O pai esfaqueou o homem no tórax durante uma discussão. A vítima foi transportada para o hospital de Penafiel.O alerta foi dado às 21h00. No local estiveram operacionais da GNR, dos Bombeiros de Lousada e a VMER do hospital São João.O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária.