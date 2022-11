A bebé, de sete meses, agredida pelo pai sofreu hematomas graves na zona do rosto e das pernas e permanece internada no Hospital Pediátrico de Coimbra.



O homem, de 21 anos, indiciado como o autor das agressões à filha e à namorada, foi presente, esta segunda-feira, ao juiz de instrução criminal, no Tribunal de Coimbra, que decretou apresentações bissemanais às autoridades, proibição de contacto com as vítimas e obrigatoriedade de continuar o tratamento psiquiátrico a que já estaria sujeito.









