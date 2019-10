‘Pai Herói’ colide com rocha e naufraga em Vila do Conde

A embarcação ‘Pai Herói’ estava a apenas 20 metros da costa quando colidiu com uma rocha, na praia de Vila Chã, Vila do Conde, às 07h25 de quinta-feira.Os três tripulantes, de 49, 56 e 83 anos, saltaram para a pedra e tentaram erguer o barco. A maré começou a subir e as vítimas foram atingidas por ondas fortes. Os homens estiveram uma hora na água, até serem salvos por pescadores."Se não viesse o barco, morríamos ali no mar. A maré começou a subir cada vez mais e já não aguentávamos estar a levar com a água. O mar tinha muita força", contou Albino Franco, de 49 anos, um dos pescadores que se dedicavam esta quinta-feira à pesca do polvo.Albino explicou que, já na rocha, esteve sempre a segurar o pai, Carlos, de 83 anos, mas o idoso caiu várias vezes ao mar. Já o cunhado, Ezequiel Cunha, entrou para o barco para retirar peso da embarcação. "Mas entrou cada vez mais água e o barco naufragou", disse.Alberto Silva, presidente da Associação de Pescadores de Vila Chã, ajudou a salvar os três homens. "Vi o barco a cair por cima dos tripulantes e foi nessa altura que os meti na minha embarcação", recordou.Os dois pescadores mais velhos estavam em hipotermia e foram hospitalizados. Vários populares criticaram a atuação dos meios de socorro. Ao, o comandante Marques Coelho, da Capitania da Póvoa de Varzim, disse que quando chegaram ao local, o socorro estava a ser feito por populares e adianta que vigiaram toda a operação.