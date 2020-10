Pai herói salva filho que caiu a poço em Loulé no dia de aniversário

Uma criança de quatro anos foi salva de morrer afogada pelo pai depois de ter caído para dentro de um poço, com cerca de cinco metros de profundidade na zona da Picota, no interior do concelho de Loulé. Os dois foram depois resgatados por elementos dos Bombeiros de Loulé .O acidente aconteceu na quinta-feira à tarde. Dinis estava a passear junto a uma antiga nora nas proximidades da casa do avô. "Estavam aqui em casa a celebrar o aniversário do meu genro - na quinta-feira à tarde - e foram dar uma volta à ‘Nora da Joana’. O Dinis subiu para cima da plataforma de cimento que tapa parcialmente o poço, foi para cima de uma placa de madeira, que cobria a pequena abertura, e partiu-se tudo", contou ao CM Laurentino Ponte, avô da criança, revelando que a família viveu "momentos de terror" após a queda.O pai do menor, ao aperceber-se que o filho tinha caído, atirou-se imediatamente para dentro do poço para o salvar. "Em muito pouco tempo estavam aqui os bombeiros, o INEM e a GNR. Foi um resgate rápido, mas para nós pareceu uma eternidade porque não sabíamos bem o estado do Dinis", disse ainda Laurentino Ponte.A criança sofreu apenas ferimentos ligeiros e foi transportada para o Hospital de Faro. Os ferimentos não foram mais graves porque o poço estava com pouca água. A família queixa-se que, sendo aquele local um sítio público, a antiga nora deveria estar selada. Esta sexta-feira, estava tapada com uma pedra de grandes dimensões.