Pai lança fogo à casa da filha em Santo Tirso

Desavindo com a filha, o homem, de 50 anos, ameaçou que iria lançar fogo à casa desta. Tentou fazê-lo uma primeira vez, a 31 de maio do ano passado, no interior da residência da vítima, em Água Longa, Santo Tirso, pegando em algumas roupas e tentando incendiá-las com um isqueiro, mas sem sucesso. Dois meses depois, aproveitando que a filha estava ausente, no Luxemburgo, agarrou num bidão de plástico e, após partir uma janela, atirou-o em chamas para a habitação. O fogo causou prejuízos no valor de 15 mil euros.



O incendiário acabou detido pela PJ e está em preventiva. Já está a ser julgado no Tribunal de Matosinhos por um crime de incêndio e três de ameaça agravada. De acordo com o processo, também o filho da vítima foi aterrorizado pelo avô. Em junho de 2019, recebeu uma chamada telefónica, de um número desconhecido que lhe disse: "O teu avô mandou dizer que iria matar a tua mãe, a tua avó e a tua tia". As expressões deixaram as visadas em pânico e a temer pela própria vida.

Ver comentários