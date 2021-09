Pai morre e filha de 16 anos fica ferida em acidente de mota em Portalegre

Um homem de 56 anos morreu e a filha de 16 sofreu esta quinta-feira ferimentos ligeiros na sequência da colisão do motociclo em que seguiam com um camião, ocorrida perto de Portalegre, disse fonte da GNR.

Segundo a mesma fonte, o homem, que era o condutor do motociclo, ainda foi transportado para as urgências do Hospital Dr. José Maria Grande, em Portalegre, mas acabou por não resistir aos ferimentos.

Já a rapariga de 16 anos sofreu ferimentos ligeiros e foi encaminhada para a mesma unidade hospitalar, adiantou.