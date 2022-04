Pai morre e filho de 10 anos é arrastado pela corrente do rio Minho perto de Melgaço. Buscas no local

Um homem espanhol, de 42 anos, morreu afogado este sábado no rio Minho, perto de Melgaço. O filho, de 10 anos, foi arrastado pela corrente e está a ser procurado.A tragédia aconteceu quando o menino perdeu uma sandália e entrou dentro de água, de mão dada com o pai, para a procurar. A forte corrente acabou por arrastar os dois, segundo o jornal La Voz de Galicia.O pai ainda foi encontrado vivo, mas acabou por não resistir. O menino continua desaparecido.A Guarda Civil tem cinco patrulhas a trabalhar nas buscas, apoiadas por dois helicópteros. A participar na operação estão também os Bombeiros do Minho.No local, estavam também a mãe do menino e a irmã, de 8 anos. A família é natural de Vigo.