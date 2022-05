O padre Rui Araújo, filho do motorista do autocarro que se despistou na A1, na Mealhada, recorda a “bondade e prontidão” de António Araújo, de 58 anos. “Meu pai, partiste muito cedo, no que gostavas de fazer. Quanto zelo pelos autocarros e na condução”, escreveu nas redes sociais. O funeral será esta quarta-feira, às 16h00, em Airão Santa Maria, Guimarães.









Em Figueiredo, às 15h00, decorrem as cerimónias fúnebres de Alberto Soares, de 77 anos. Já o último adeus a Maria Emília Castro, de 53 anos, será às 18h30 naquela freguesia. As três vítimas mortais foram esta terça-feira autopsiadas. A GNR investiga.