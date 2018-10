Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pai preso por bater em bebé

Popular viu as agressões e retirou a criança ao homem, em Lisboa.

Por S.A.V. | 09:35

Um homem de 40 anos, alcoolizado, foi detido pela PSP após ter agredido e insultado o filho bebé, de apenas dois anos, durante a madrugada, na rua Augusta, coração da Baixa de Lisboa, apurou o CM.



O detido tinha começado por ameaçar e tentar agredir a companheira e mãe da criança. Não o conseguindo agarrou no filho e saltou da janela do quarto (um rés do chão) para a rua.



Um popular viu as agressões ao bebé e retirou a criança ao homem, levando-a para a esquadra na rua da Prata.



O agressor apareceu depois no mesmo posto policial e foi detido.



A criança foi entregue à mãe, que também apareceu na esquadra da PSP.