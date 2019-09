Pai que atirou criança de barragem na Suíça procurado há seis dias

Nas redes sociais, António Amadeu diz que cresceu e estudou na Pontinha.Atualmente é um dos homens mais procurados pela polícia na Suíça, por ser o responsável pela morte do filho de apenas quatro anos. A criança foi atirada para uma barragem no dia em que devia ser entregue à mãe - no passado domingo.A mulher, ao aperceber-se que o ex-marido estava atrasado na entrega do pequeno Tomás, deu o alerta. Faz este sábado seis dias que o homem está a ser procurado.O alerta já chegou a Portugal, bem como as informações relativas ao seu histórico criminal - são essencialmente episódios de violência doméstica contra a mulher de quem estava separado já há um ano.No entanto, mais recentemente, a ex-companheira acusou-o de bater no menino que acabou morto por afogamento.Amadeu chegou mesmo a fazer um vídeo, que publicou nas redes sociais, onde perguntava ao filho se o pai lhe batia. O menino responde que não. Esta sexta-feira, o menino foi sepultado em Genebra.Domingo é realizada uma marcha em memória de Tomás.