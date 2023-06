Américo Pina é um homem revoltado. Sempre soube do crime da filha, mas defendeu-a em todas as oportunidades que teve. Na rua e no tribunal e mesmo na quarta-feira, um dia depois de Rosa confessar pela primeira vez que assassinou o marido a tiro.



Américo confirmou ao CM que já sabia da culpa de Rosa e não afastou a possibilidade de ter sido ele a deitar fora a caixa das munições, como disse a filha em tribunal.









