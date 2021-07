Pai salva bebé de morrer afogada após carrinho que transportava a criança ter caído no rio Douro, em Gaia

Uma bebé de cinco meses foi salva de morrer afogada, na manhã deste domingo, pelo pai, em Oliveira do Douro, em Gaia.A família passeava pelo passadiço de Quebrantões quando o carrinho, que transportava a criança, caiu de forma acidental no rio Douro. O pai atirou-se de imediato à água e conseguiu resgatar a filha.A primeira assistência à bebé foi dada por uma médica que passava pelo local, ocasionalmente, e que terá assistido a tudo.Ainda assim, os bombeiros de Avintes foram accionados.A bebé foi levada por precaução, pelos bombeiros, para o hospital de Gaia para ser observada.A PSP de Gaia e a polícia marítima do Porto estiveram no local e tomaram conta da ocorrência.