Pai solto depois de ameaçar matar bebé de 8 meses

Incidente ocorreu na noite de quinta-feira depois de ter levado a filha sem o consentimento da mãe.

Por M.G. | 08:51

Um homem ameaçou matar a filha, uma bebé de 8 meses, quando foi abordado pelas autoridades.



O incidente ocorreu na noite de quinta-feira, depois de ter levado a filha sem o consentimento da mãe para alegadamente dar um passeio.



Na altura em que foi detido, o homem estaria sob o efeito de álcool. Na PSP já teriam sido apresentadas várias queixas por parte da ex-mulher, alegando ser vítima de violência doméstica.



Na sequência destas queixas, Luís Sebastião foi espancado pelo ex-cunhado no passado mês de fevereiro numa casa na Pontinha, Odivelas.



Luís Sebastião acusa os agentes da PSP de o terem agredido. As autoridades negam as agressões.



Presente ao juiz, ficou com a medida de coação mais ligeira: termo de identidade e residência.