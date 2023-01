João Pedro Gomes, 38 anos, estava caído no pátio da casa que partilhava com o pai, em Silvã de Baixo, Sátão. Num primeiro momento, o pai terá colocado um lençol por cima do homem para o cobrir do frio, pois pensava que estaria a dormir. Mas acabou por dar o alerta aos bombeiros a relatar uma paragem cardiorrespiratória.









Ver comentários