Pai tenta salvar o filho e morrem os dois afogados em São João da Pesqueira

Os corpos de dois pastores, pai e filho, de 64 e 36 anos, foram encontrados, esta sexta-feira de manhã, junto a uma linha de água, num local de difícil acesso, próximo da localidade de Paredes da Beira, em São João da Pesqueira. A Polícia Judiciária de Vila Real esteve no local e não encontrou indícios de crime.Ao que tudo indica, o filho, que teria uma deficiência, caiu no lodo profundo de uma represa e o pai tentou salvá-lo, mas acabou também por cair e não conseguiu sair. Os dois pastores estavam desaparecidos desde o final do dia de quinta-feira. Saíram com o rebanho, mas os animais acabaram por regressar sozinhos.