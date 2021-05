Pai vai lavar o carro e deixa filho de 10 anos a conduzir máquina industrial

Um homem de 35 anos foi detido no passado dia 1 de maio em Loures pela PSP após ter deixado o filho de 10 anos conduzir uma máquina industrial. O homem é suspeito de crime de exposição ou abandono.O pai estava a lavar a sua viatura numa estação de lavagem e deixou o filho de 10 anos, num estaleiro, com o portão de acesso à rua aberto, enquanto o menor conduzia a máquina industrial.Quando abordado pelas autoridades, o homem admitiu ter conhecimento do ilícito.O pai de 35 anos foi sujeito ao termo de identidade e residência e foi notificado para comparecer ao Tribunal Judicial de Torres Vedras.