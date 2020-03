Pai viola menino dentro de casa em Paredes

A Polícia Judiciária do Porto deteve um homem, de 37 anos, suspeito de violar o próprio filho, desde 2018, na habitação em que também vivia a mãe do agressor e avó do menino, em Lordelo, Paredes.A primeira queixa que chegou às autoridades, no caso à GNR, há mais de um ano, foi de violência doméstica.O menor seria alvo de agressões do progenitor - que não tem ocupação laboral estável, num quadro de consumo excessivo de bebidas alcoólicas. Porém, o inquérito acabou por nunca dar em detenção.Entretanto, nova denúncia chegou à Polícia Judiciária do Porto, que encontrou um cenário de abuso sexual daquela criança, algo que ocorreria desde 2018 - tinha a vítima 13 anos, entretanto já atingiu os 15. Com os pais separados, o menino tinha sido entregue à guarda do agora detido, com quem partilhava cama.Os exames periciais realizados confirmam os crimes sexuais por parte do homem - polidor na área da construção civil que agora se encontra desempregado, mas que tinha trabalhos ocasionais em França -, que foi detido, levado esta quarta-feira a tribunal e ficou em prisão preventiva.