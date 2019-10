Pais ameaçam fechar escola a cadeado em Esposende contra acesso que se tornou "piscina"

Pais dos alunos da Escola Básica de Pinhote, em Marinhas, Esposende, ameaçam fechar o estabelecimento a cadeado na quarta-feira, em protesto contra a "autêntica piscina" em que se transformou a rua fronteira ao edifício.Segundo Jorge Capitão, da Associação de Pais, em causa está uma empreitada de saneamento que "faz jus ao nome de obra de Santa Engrácia"."A obra avançou em finais de 2017, antes das eleições autárquicas, e tinha um prazo de execução de 240 dias, mas entretanto parou e agora, em dias de chuva, praticamente só de barco é que se consegue aceder à escola", referiu.Jorge Capitão disse que, perante a "falta de respostas" por parte da Câmara, os três portões da escola vão ser fechados a cadeado, na quarta-feira, "para ver se alguém acorda para o problema"."Se quando chove o problema é passar a autêntica piscina que se forma à entrada da escola, no verão o problema é a poeira insuportável que se levanta", acrescentou.Contactado pela Lusa, o presidente da Câmara de Esposende, Benjamim Pereira, disse que o problema está relacionado com as dificuldades financeiras da empresa que ganhou o concurso público para aquela obra de saneamento, orçada em 350 mil euros.Segundo o autarca, a empresa entrou em incumprimento e a Câmara já iniciou os procedimentos para rescisão do contrato."São procedimentos sempre muito morosos", referiu, sublinhando que a Câmara "compreende" o protesto dos pais e está "inteiramente solidária" com eles.Vincou que a empresa "não abandonou a obra" e que tem feito os possíveis para minimizar os impactos, designadamente regando a rua para evitar as poeiras.Admitiu, no entanto, que "quando chove muito" se registam "algumas complicações" no acesso à escola."Mas, neste momento, a Câmara não pode fazer mais nada. Vamos rescindir o contrato e abrir novo concurso público", rematou.