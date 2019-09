Pais dão 5 mil euros para encontrar filha desaparecida

Passados mais de dois meses sobre o desaparecimento da austríaca de 28 anos Julia Weinert de um acampamento em Pedralva, no concelho de Vila do Bispo, continua a não haver qualquer sinal da jovem. O último alegado avistamento ocorreu dia 29 de agosto, em Quarteira. A GNR foi alertada mas constatou-se que se tratava de uma jovem holandesa, muito parecida com Julia e conhecida na zona.

Neste momento, os pais de Julia Weinert estão a oferecer uma recompensa de 5000 euros "a qualquer pessoa que forneça à polícia informações obtidas por via legal que possam contribuir para descobrir o paradeiro da Julia ou, caso se trate de um crime, para o solucionar". A informação foi avançada pela família da jovem à revista online ‘Algarve für Entdecker’.

Elfriede Weinert, mãe da jovem, defende mesmo que se deveria averiguar "se, no local do desaparecimento, isto é, em redor dos Vegan Hills [onde Julia foi vista pela última vez, no dia 28 de junho], terá havido um acidente ou algum crime. Se não tiver havido nenhum destes acontecimentos, dever-se-ia fazer uma campanha a nível nacional para intensificar a busca". E diz que, "infelizmente, todos os esforços da polícia portuguesa, bem como iniciativas privadas com cartazes e nas redes sociais" não permitiram encontrar Julia.

A jovem austríaca, loira, de cabelo médio, de olhos azuis, muito magra e que fala alemão e inglês, vestia uma blusa cinza, calções castanhos e chinelos.