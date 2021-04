Sete anos depois começa a fazer-se luz sobre o que verdadeiramente aconteceu na tragédia do Meco, onde seis estudantes perderam a vida, arrastados pelas ondas do mar, num fim de semana de praxe.



O processo cível forçou o Dux da Universidade Lusófona, onde estudavam as seis vítimas, a quebrar o silêncio. As declarações de João Gouveia abalaram as famílias.