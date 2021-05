Pais das vítimas do Meco "tomam medicação antidepressiva e têm pensamentos suicidas", revela psiquiatra

Iniciou esta terça-feira uma nova sessão de julgamento do caso Meco, no Tribunal de Setúbal.O psiquiatra dos pais de Ana Catarina Soares foi o primeiro a falar. "Estavam em choque, um misto de ansiedade e depressão, após a tragédia. Tomam medicação antidepressiva e há pensamentos suicidas. É uma situação crónica. Quem perde um filho, fica com uma doença crónica", revelou Simão Pedro, que acompanha a família desde 2014, um ano após a tragédia.O médico revela que a mãe, Fernanda, emagreceu bastante após a morte de Ana Catarina Soares e o pai já não toma antidepressivos mas não deixou de tomar medicação para dormir.Em atualização