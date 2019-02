Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pais de bebé encontrado morto em tanque recusam acidente

Menino de três anos perdeu a vida este domingo em Barcelos.

Por Liliana Rodrigues | 01:30

"O meu filho não pode ter ido para aquele tanque sozinho. Ele não conseguia, é impossível. Alguém o levou para ali", repetia, esta segunda-feira, em choque, o pai de Bento - o menino de três anos encontrado morto num tanque a mais de 500 metros de casa, em Alvito S. Pedro, Barcelos, para onde terá ido sozinho, durante a tarde de domingo, sem que os pais se apercebessem.



"Nunca viemos para esta zona da freguesia, como é que o menino decidiu vir para aqui. Não pode ser", insistiu o progenitor.



O corpo da criança foi encontrado no tanque que existe há mais de 200 anos, num terreno privado, junto a uma movimentada estrada que dá acesso ao terreno privado.



Mas ninguém se apercebeu da presença do menino durante o caminho que percorreu entre a moradia dos pais e o tanque.



Foi encontrado, de barriga para baixo, já inanimado, depois do local ter sido indicado por outra criança que ajudou nas buscas.



Apesar dos esforços da equipa do INEM, o óbito foi declarado no local. O corpo do pequeno Bento foi posteriormente removido para a morgue do Gabinete Médico Legal de Braga para ser autopsiado.



PORMENORES

Acesso fácil

O acesso ao terreno não estava vedado, só ontem foi colocado um portão improvisado pelos donos do terreno. O tanque tem uma altura de mais de 50 centímetros, mas a criança terá acedido pelas traseiras, através de um talude, e caído à água.



Apoio psicológico

Os pais do menino ficaram em choque quando o corpo da criança foi encontrado. Receberam a ajuda dos psicólogos da unidade de Coimbra do INEM, que se deslocaram a Alvito S. Pedro ao final da tarde de domingo.