Os pais do bebé que morreu no hospital de Portimão por falha na transferência para Lisboa exigem respostas da autoridades portuguesas e um pedido de desculpas pela forma como foram tratados. Em declarações à BBC, os pais do pequeno Adonis Powell-Larochelle relataram os últimos momentos do bebé de 10 meses durante as férias no Algarve.



"Ele andava a comer e a dormir bem, mas depois ficou com febre. Depois ficou com dificuldades em respirar e fomos ao hospital", explica a mãe Deza Powell, acrescentando que foram mandados para casa com uma bomba de asma, ibuprofeno e paracetamol.





A progenitora conta que o menino ficou pior no dia seguinte, 19 de maio. "Parecia um boneco de trapos. Estava mole e com os olhos inchados".A família voltou ao hospital de Portimão, onde foram realizadas mais análises. Apesar de não saberem que tratamento recebeu o pequeno Adonis, a mãe conta que o bebé "estabilizou" e que lhes foi dito que iria ser transferido por ambulância aérea para uma unidade de cuidados intensivos num hospital maior."Duas horas depois eles ainda estavam a tratar do menino quando era suposto ser transferido. Só podia rezar."

Em lágrimas, a progenitora afirmou à BBC que exige "responsabilidades, uma desculpa, pois afinal de contas ele era apenas um bebé".

A família está a angariar fundos para contratar um advogado e ainda espera para saber quando o corpo será transladado para o Reino Unido.

Ainda segundo a BBC, o Ministro da Saúde Português, Manuel Pizarro, afirmou "lamentar profundamente o resultado deste caso" e enviou "sentidas condolências à família enlutada".

O caso já deu origem a um inquérito, atualmente em curso.