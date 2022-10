Os pais de Rodrigo, que ficou conhecido como ‘bebé sem rosto’, exigem 350 mil euros de indemnização, por danos morais e patrimoniais, ao obstetra que não detetou as malformações, Artur Carvalho, e à Ecosado, clínica onde foram feitas as ecografias.



O processo deu entrada no Tribunal de Setúbal na semana passada.









Ver comentários