Pais de crianças que viviam na miséria em Setúbal estão proibidos de ver os filhos

Os três irmãos resgatados pela PSP de Setúbal, de uma casa sem portas nem janelas e infestada de ratos, foram colocados sob proteção no Refúgio Aboim Ascensão, em Faro. As crianças, de dois, quatro e seis anos, foram inseridas num programa especial de socialização devido às lacunas de desenvolvimento que apresentam. Ao mesmo tempo, os pais ou qualquer outro familiar estão proibidos de visitá-los ou ter algum contacto com os três irmãos.





CM apurou, as crianças foram levadas no sábado, sob escolta da PSP, após intervenção do Tribunal de Família e Menores e da Segurança Social, mas estão numa situação provisória. Nas próximas semanas poderão ser colocadas numa outra instituição de acolhimento de forma mais definitiva.



Segundo oapurou, as crianças foram levadas no sábado, sob escolta da PSP, após intervenção do Tribunal de Família e Menores e da Segurança Social, mas estão numa situação provisória. Nas próximas semanas poderão ser colocadas numa outra instituição de acolhimento de forma mais definitiva.

Questionada pelo CM, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Setúbal garantiu que foram abertos “Processos de Promoção e Proteção a favor das três crianças em apreço” e que “foi aplicada medida protetiva de Acolhimento Residencial, com consentimento da mãe das crianças, em fase de execução”. Ao CM, a mãe nega ter dado qualquer autorização para a retirada dos filhos.