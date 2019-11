Pais de dois alunos queixam-se de agressões no pré-escolar

Os pais de dois alunos de 5 anos do Centro Escolar de Riachos, Torres Novas, denunciaram "várias agressões" aos filhos, por outras crianças, acusando os responsáveis escolares de "nada fazerem".Ao, a coordenadora disse que "está a ser feito tudo" para resolver "situações de sala de aula". "O meu filho é agredido com pontapés e murros, é ofendido ao máximo e sofre de racismo", disse aoFlávio Salinas.Já Julieta Marques, mãe do Martim, disse que o filho foi agredido "várias vezes" e é "colocado de parte".