Pais de GNR assassinado há 10 anos ainda não receberam pensão

Passaram 10 anos desde que o militar da GNR Bruno Chainho foi assassinado durante um assalto a um restaurante, no Pinhal Novo, Palmela, e os pais continuam sem receber a pensão de sobrevivência.





A compensação foi decidida em 2015, dois anos após a tragédia, mas só em julho deste ano é que a Segurança Social apresentou a primeira proposta de pensão. Porém, foi contabilizado apenas um dos ascendentes. Segundo a advogada da família, Ana Regina Martins, a instituição refere que os pais receberam uma indemnização na altura, que serve para amortizar o valor concedido pelo Estado. Opediu esclarecimentos à Segurança Social, que não respondeu.

Os pais do militar, Alcinda e Sérgio, não conseguem fazer o luto e são acompanhados psicologicamente por conta própria, uma vez que a GNR só disponibilizou apoio durante as primeiras semanas. Bruno Chainho, que tinha 27 anos, é lembrado como um homem que tinha prazer em ver a lei ser cumprida, coisa que não tem acontecido com os progenitores.