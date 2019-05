Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pais de GNR morto a tiro por Pedro Dias recebem 132 500 euros

Governo indemniza família de Carlos Caetano.

Por Miguel Curado | 09:06

Os pais de Carlos Caetano, militar da GNR morto a tiro por Pedro Dias – o triplo homicida de Aguiar da Beira já condenado a 25 anos de prisão – vão receber uma compensação por morte de 132 500 euros.



A verba foi atribuída num despacho dos Ministérios das Finanças e da Administração Interna, esta quinta-feira publicado em Diário da República.



Segundo a investigação, levada a cabo pelo Comando da GNR da Guarda, foi dado como provado que António Caetano e Maria Lúcia Caetano, pais do guarda Carlos Caetano, são os únicos herdeiros legítimos.



Assim, e como a lei obriga, Mário Centeno e Eduardo Cabrita, responsáveis pelas pastas das Finanças e da Administração Interna, acordaram pagar 250 salários mínimos - 530 € à data da morte - aos progenitores do militar, o que perfaz a verba entregue.



Recorde-se que o militar foi morto a tiro por Pedro Dias na madrugada de 11 de outubro de 2016.



O triplo homicida terá ouvido o militar, do posto de Fornos de Algodres, a pedir informações sobre a viatura onde se encontrava e abateu-o.