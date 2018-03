Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pais de jovens colhidos por comboio na Maia vivem anos de angústia

Familiares das duas vítimas espanholas lamentam demora da Justiça portuguesa.

Por Manuel Jorge Bento | 08:59

Levamos mais de dois anos de angústia, sofrimento e ansiedade pela morte do nosso filho, à qual se junta a falta de informação, já que, após dois anos de investigação, ninguém foi capaz de nos dar um pouco de luz sobre o acidente". O lamento é de Francisco e Maria Teresa, pais de Enrique, um dos três jovens - dois espanhóis e um português, João Dias -, que morreram após serem colhidos por um comboio, quando pintavam outro a grafíti, a 7 de dezembro de 2015, na Maia. O caso continua em investigação.



"Despedes-te do teu filho um sábado de manhã porque vai passar uns dias com uns amigos e acordas de madrugada com a chamada de um amigo dele, dizendo que ele morreu. Quem pode aceitar isto?", questionam Enrique e Sylvia, os pais de Jaime, jovem de 20 anos, estudante de Engenharia, outra vítima mortal. "Dois anos é demasiado tempo para estarmos sem novidades", lamentam.



Com as três vítimas mortais estavam outros dois jovens, que sobreviveram e voltaram a Espanha. "Sabemos que, antes de fugir, tiraram a chave do carro do corpo do nosso filho e foram ao nosso carro", dizem ao CM. Os sobreviventes "deixaram a chave na polícia espanhola".



"A perda do Enrique destroçou-nos, deixando um irmão à beira da depressão e uns pais em sofrimento", referem Francisco e Maria Teresa.



Enrique festejava 18 anos

"O nosso filho foi ao Porto com amigos festejar 18 anos e, por uma brincadeira, pagou o preço mais alto que podia: com a vida", dizem os pais de Enrique.



Pais aguardam acusação

"Se no processo crime não houver acusação, avançaremos para o pedido de uma indemnização cível", diz Vasco Leal Cardoso, advogado das famílias das duas vítimas espanholas.



"Tenho tantas saudades tuas, meu príncipe"

Paula Gavina e Vítor Dias, pais de João Dias, a vítima mortal portuguesa do acidente, estão ainda muito abalados com a morte do jovem, que completaria 19 anos nove dias depois. Não quiseram prestar qualquer declaração ao CM. Nas redes sociais, vão deixando mensagens de dor. "Ainda não acredito. Isto é um sonho, um sonho muito mau. Tenho tantas saudades tuas, meu príncipe", escreve Vítor. Já Paula partilha fotografias de vários grafítis - os jovens estariam a grafitar um comboio quando foram colhidos.



"Nuvem impediu-nos de ver o comboio a toda a velocidade"

Um dos sobreviventes contou ao pai de Enrique o que aconteceu: "Estávamos a pintar um comboio parado quando um funcionário nos surpreendeu, descarregando o pó de um extintor sobre nós, criando uma nuvem que nos impediu de ver o comboio que vinha a toda a velocidade no sentido oposto. Eu e outro escapámos. O Enrique e o Jaime apoiaram-se no comboio parado, mas este começou a andar e, quando passou o outro, o ‘Kike’ e o Jaime foram ao chão, e não vimos o português que estava connosco". Terá sido projetado. O revisor continua com apoio psicológico.