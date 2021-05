Pais de Maddie acreditam que filha está viva e irá fazer 18 anos

Se estiver viva, Madeleine McCann fará 18 anos no próximo dia 12 de maio. A criança inglesa desapareceu há 14 anos do quarto onde dormia com os dois irmãos gémeos no empreendimento Ocean Club, na praia da Luz, no concelho de Lagos.











Os pais de Maddie, Kate e Gerry, afirmaram esta segunda-feira estar “agarrados à esperança” de que a filha está viva e que este aniversário será “particularmente comovente” por “celebrar o 18º aniversário”.