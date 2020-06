Pais de Maddie McCann recebem carta das autoridades alemãs a dizer que a menina está morta, avança imprensa inglesa

Hans Christian Wolters, que coordena a investigação ao suspeito alemão Christian Brueckner, afirma ter uma prova de que Brueckner matou Maddie e diz que não obteve resposta à carta por parte de Kate e Gerry.





Os pais de Maddie McCann, a menina de três anos que desapareceu em 2007 na Praia da Luz, Portugal, receberam uma carta por parte das autoridades alemãs que dão conta de que Christian Brueckner terá mesmo assassinado Madeleine.De acordo com a imprensa britânica, as autoridades alemãs têm uma prova da morte da menina, porém não vão revelar informações sobre a mesma nem com Kate e Gerry McCann nem com a polícia portuguesa e britânica para não prejudicar a investigação."Não podemos dizer por que é que está morta, é mais importante sermos bem sucedidos e capazes de apanhar o culpado do que pormos as cartas na mesa e dizer por que achamos que ela pode estar", afirma.