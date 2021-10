Pais de Maddie querem provas sobre Christian Brueckner divulgadas

Os pais de Madeleine McCann estão revoltados com as autoridades alemãs e britânicas por não divulgarem dados sobre Christian Brueckner, o predador que está a cumprir pena por violação e é apontado como o principal suspeito do rapto e homicídio da menina inglesa, em Lagos, em maio de 2007.





“A Polícia não nos diz o que se passa por estar em curso uma investigação. Estamos às escuras. Se foi ele e não há qualquer prova direta e conclusiva, ele pode nunca confessar. Ele já foi investigado em Portugal antes e agora na Alemanha. Não sabemos o que isso significa, mas sem uma confissão podemos nunca ficar a saber”, afirmou fonte próxima de Kate e Gerry McCann ao jornal The Sun, admitindo que “o melhor para Brueckner é estar preso”.