Pai e mãe da viúva dizem que família do triatleta está a virar criança contra eles.

A guerra pela custódia do filho de Rosa e Luís está ao rubro. Maria Antónia e Américo garantem que não vão desistir do neto e Rosa Grilo ameaça mesmo avisar as autoridades de que o filho foi levado por quem não tem a custódia. "Para já, a minha filha continua a ser a única responsável. ...