Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

'Pais do Meco' assistem a antestreia de 'Encontro Silencioso'

Filme de Miguel Clara Vasconcelos baseia-se nos factos de 15 de dezembro de 2013.

Por Joana de Sales | 23:24

Os pais de Catarina, Carina, Pedro e Tiago - quatro dos seis jovens que foram arrastados por uma onda na praia do MEco em 2013 - assistiram esta terça-feira à antestreia do filme 'Encontro Silencioso'. Os pais revelaram ter ficados emocionados com o trabalho de Miguel Clara Vasconcelos.



"Achei que é o nosso filme. Custa a ver. Senti que estava a ver a minha filha a passar por aquilo", contou ao Correio da Manhã Assunção Horta, mãe de Carina Sanchez.



Apesar da comoção, os pais acreditam na importância deste trabalho que vem "levantar um véu" sobre o que acontece nas praxes. "Infelizmente passou-se com os nossos mas espero que não aconteça com mais ninguém", adiantou António Soares, pai de Catarina.



Para o realizador, mais do que os factos, o importante era analisar as motivações da praxe. "Porque é que as pessoas aceitam isto, qual é a expectativa, o que é que procuram e o que é que recebem em troca", explicou Miguel Clara Vasconcelos.



No final, pais e atores falaram sobre o filme. Fernanda Cristóvão confessou que a personagem Rafaela a fazia lembrar-se da filha, Catarina, referindo em concreto uma parte do filme em que esta personagem está ao telefone com a mãe.



Uma história de rituais e submissão

'Encontro Silencioso' conta a história de um caminho iniciático de uma organização, para que um dos quatro jovens venha a ser o próximo Dux da praxe académica. O grupo é assim sujeito a várias provas e jogos psicológicos realizados pelo Dux que ainda se encontra no poder.



O realizador adianta que quis explorar "as relações pessoais, as preferências, as invejas, os ciúmes" envoltos no círculo académico.



Pais ainda aguardam por resposta do Tribunal Europeu

"O Estado português já se justificou, o nosso advogado já entregou tudo ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem e agora aguardamos uma resposta com esperança", revelou Fernanda Cristóvão.



A mãe de Catarina adiantou que os últimos documentos foram enviados a 25 de fevereiro.



Os pais explicaram que, mais do que uma indemnização, querem que lhes seja dada razão.



Além deste processo, decorre ainda um processo cível os pais interpuseram ao Dux, João Gouveia, o único sobrevivente, e à Universidade Lusófona.



"Este processo cível só tem uma finalidade: obrigar a pessoa que lá esteve a falar. Nós sabemos o que aconteceu mas não sabemos como é que aconteceu. E esperamos que ele (João Gouveia) nos conte", adiantou ainda o pai de Catarina. A mãe desta jovem acrescentou ainda que há um pacto de silêncio mas que há muito mais gente que sabe o que se passou.



Por outro lado, os pais das vítimas foram alvos de um processo por difamação, colocado pelo procurador Moreira da Silva. Alguns dos pais encontram-se com termo de identidade e residência.



Além do alerta que o filme deixa, os pais ainda esperam pela ação do Estado. "Espero até que o Governo faça mais alguma coisa, que os papéis não fiquem na gaveta e que algo assim não volte a acontecer", adiantou João Carlos Campos, pai de Tiago.