Pais e amigos de Zé do Pipo contam últimos momentos passados com o artista

Quando desapareceu, Zé do Pipo estava a contas com uma depressão profunda.O pai de Nuno Baptista diz que o excesso de trabalho pode ter sido um fator de desgaste, que pode ter agravado a doença do cantor.Já os amigos desconheciam, por completo, que o artista estivesse doente.Em palco, Nuno Baptista encarnava o personagem Zé do Pipo, continuava a sorrir e a fazer rir, não dava qualquer sinal de que estivesse doente. Esta era uma situação que só era conhecida pelos familiares e pelo seu empresário.Em entrevistas exclusivas aopai, mãe e amigos de Zé do Pipo, contam os últimos momentos passados com o artista.