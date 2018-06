Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pais e crianças em protesto contra perda de turma em externato

Escola só vai poder acolher metade dos alunos que vão transitar do 6º para o 7º ano, em Pombal.

Dezenas de pais e crianças concentraram-se ontem em frente à Câmara Municipal de Pombal para dar conta da sua insatisfação com a anunciada redução de turmas no Externato Liceal de Albergaria dos Doze.



A alteração à lei dos contratos de associação vai obrigar a escola a cortar uma das duas turmas de 7º ano apoiadas com dinheiros públicos. Na prática, 26 crianças - que lá estudavam até ao ano passado - vão ter de ser recolocadas noutras escolas. Esse lote inclui uma criança com residência a 400 metros da escola, que está excluída pelos critérios legais de seriação.



"Como diretor, estou confrontado com uma decisão do foro da minha consciência", disse ao CM António do Carmo, diretor pedagógico do externato. "Sou obrigado a pegar nos alunos e a mandá-los para outra escola. É uma decisão legal, mas é desumana", critica.



Natália Gameiro, porta-voz dos pais, partilhou o seu caso ao CM. "Sou professora em Leiria e optei por regressar quando o meu filho tinha cinco anos. Regressei e fiz casa porque tinha aquelas condições. Neste momento, o meu filho está na eminência de sair", assinala. "Neste momento, se tivesse de tomar essa decisão, já não voltaria", assinala.



Albergaria dos Doze é uma freguesia rural e fronteiriça, tanto do concelho de Pombal como do distrito de Leiria. "Coloca-nos à margem", queixou-se Natália Gameiro.



As opções públicas distam, pelo menos, 20 quilómetros por estradas secundárias. A lei permite que a escola tenha mais uma turma com financiamento próprio, mas essa solução esbarra na realidade local.



"As pessoas não têm capacidade para pagar", aponta o diretor. "Talvez um ou dois possa, mas não chega para uma turma", rematou.